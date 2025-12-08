Jahrhundertflut auf dem Reißbrett nachgestellt

Koordination und das Zusammenspiel

„Die Stabsrahmenübung ist eine simulierte Übung, die die Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse des Feuerwehr-Führungstabs trainiert“, erklärt Schröder, dass man sich auf die Koordination und das Zusammenspiel in verschiedenen Stabsbereichen konzentriert und das Jahrhunderthochwasser „sozusagen auf dem Reißbrett nachgestellt“ hätte, ohne jedoch vor Ort die vielen Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen.