Steirer düst bald mit 230 km/h in Richtung Kärnten

Alles auf Schiene? Nun, zuerst sind Lokführer nur im näheren Umkreis unterwegs, langsam tastet man sich an weitere Strecken und schnellere Züge heran. „Jedes Fahrzeug funktioniert anders, die Technik ist herausfordernd. Auch die Strecken sind unterschiedlich.“ Wo ist Rettensteiner am liebsten unterwegs? „Über das Ennstal nach Bischofshofen, in die Region meiner Kindheit. Landschaftlich ist es wunderschön. Als ich vor zwei Jahren das erste Mal dort gefahren bin, sind mir die Tränen gekommen.“