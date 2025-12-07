Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traumberuf Lokführer

Steirer düst bald mit 230 km/h in Richtung Kärnten

Steiermark
07.12.2025 09:00
Florian Rettensteiner vor einer Lok von Siemens Vectron, die derzeit für Güterzüge eingesetzt ...
Florian Rettensteiner vor einer Lok von Siemens Vectron, die derzeit für Güterzüge eingesetzt wird.(Bild: Christian Jauschowetz)

Der Countdown läuft: In einer Woche geht die Koralmbahn in Betrieb. Eine Herausforderung für die Lokführer, denn neben der Strecke ist auch die Technik neu. Florian Rettensteiner (31) erfüllt sich dennoch einen Kindheitstraum.

0 Kommentare

In der Früh rein ins Büro, am Nachmittag wieder raus: Bei vielen Menschen ist der Arbeitsalltag Routine pur. Es geht aber auch anders: „Zu Beginn fahre ich manchmal einen Güterzug, dann einen Regionalzug, am Ende einen Schnellzug“, beschreibt Florian Rettensteiner einen möglichen Dienst.

Der 31-Jährige ist in Graz Lokführer bei den ÖBB – und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum. „Seit ich drei Jahre alt bin, wollte ich bei der Eisenbahn arbeiten.“ Aufgewachsen in Altenmarkt-Zauchensee (Salzburg), verschwand er schon als Kind immer wieder aus der elterlichen Wohnung, um am kleinen Bahnhof im Ort auf Züge zu warten. „Meine Mutter wusste, wo sich mich findet.“

Im Führerstand: „In der Natur und trotzdem vor der Witterung geschützt.“
Im Führerstand: „In der Natur und trotzdem vor der Witterung geschützt.“(Bild: Christian Jauschowetz)

Den Kindheitstraum erfüllt
Später zog die Familie ins südoststeirische Gnas, mit 15 Jahren begann Rettensteiner eine Lehre bei den ÖBB. Doch just als er sie beendete, herrschte Aufnahmestopp bei den Lokführern. „Ich wollte aber unbedingt im Unternehmen bleiben, daher hab ich zwei Jahre lang im Bereich Fahrweg-Oberleitungen gearbeitet.“ 2015 konnte er endlich seine Ausbildung als Lokführer beginnen, ein Jahr später legte er die Dienstprüfung ab.

Alles auf Schiene? Nun, zuerst sind Lokführer nur im näheren Umkreis unterwegs, langsam tastet man sich an weitere Strecken und schnellere Züge heran. „Jedes Fahrzeug funktioniert anders, die Technik ist herausfordernd. Auch die Strecken sind unterschiedlich.“ Wo ist Rettensteiner am liebsten unterwegs? „Über das Ennstal nach Bischofshofen, in die Region meiner Kindheit. Landschaftlich ist es wunderschön. Als ich vor zwei Jahren das erste Mal dort gefahren bin, sind mir die Tränen gekommen.“

Lesen Sie auch:
Bürgermeister Posch (li.) und Regionalmanager Kraack freuen sich über die großen Chancen für die ...
Krone Plus Logo
Koralmbahn-Region
„Viele realisieren nicht, was sich verändern wird“
30.11.2025
Neu in der Steiermark
Fahrplan-Revolution: Die 10 wichtigsten Änderungen
10.11.2025
Nur noch 50 Tage
Koralmbahn: 168.000 Tickets in 24 Stunden verkauft
25.10.2025


Mit 230 km/h in Richtung Kärnten
Jetzt kommt eine neue Strecke dazu: die Koralmbahn zwischen Steiermark und Kärnten, die in genau einer Woche in Betrieb geht. „Anfang August bin ich dort das erste Mal gefahren, seitdem schule ich Kollegen ein.“ 15 Tage ist er bisher schon zwischen Graz und Klagenfurt hin- und hergefahren.

Landschaftlich, so ehrlich ist er, hat die stark verbaute Strecke weniger Reiz als beispielsweise der Semmering – aber mit 230 km/h unterwegs zu sein, „das ist beeindruckend, ein Wahnsinn“. Aufgrund des Tempos kommt eine völlig neue Technik zum Einsatz: Es fehlen klassische Lichtsignale, vielmehr werden die Informationen via Funk auf ein Display im Führerstand eingespielt. Eine große Änderung, gerade für ältere Kollegen. 

Zitat Icon

Die Babyboomer gehen jetzt in Pension, wir haben aber gottseidank viele, die eine Ausbildung beginnen. 

Wolfgang Rodler

Bild: Christian Jauschowetz

Dienstbeginn: Sonntag um 3 Uhr früh 
Apropos: Die Babyboomer gehen derzeit in Pension, umso wichtiger ist der Nachwuchs: Pro Jahr beginnen 70 Lokführer in Graz ihre Ausbildung. „Der Zulauf ist derzeit groß, es kommen TU-Abgänger, HTL-Absolventen und Fachkräfte“, sagt Wolfgang Rodler, Leiter der IT-Operations bei den ÖBB in Graz. Lokführer ist ein verantwortungsvoller Job mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. „Dienstbeginn kann auch Sonntag um 3 Uhr früh oder am Heiligen Abend um 18 Uhr sein“, so Rettensteiner.

Er nimmt das in Kauf: „Es macht einfach Spaß. Ich bin draußen in der Natur – am Führerstand dennoch geschützt vor der Witterung.“ So auch am 27. Dezember. Da wird Rettensteiner, der mittlerweile vor allem als Lehr-Lokführer im Einsatz ist, das erste Mal planmäßig auf der Koralmbahn unterwegs sein: Mit einem Railjet geht es Richtung Villach, mit einem Nachtzug zurück.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
146.651 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
125.431 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
117.205 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf