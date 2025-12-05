Im Kampf gegen die Vergeudung von Lebensmitteln

Es ist eine Zahl, die sich jeder vor dem nächsten Einkauf ins Bewusstsein rufen sollte. Jedes Jahr landen in Österreich über eine Million Tonnen genießbare Lebensmittel im Müll. Um gegen diese Vergeudung vorzugehen, haben Die Tafel Österreich und das Ökosoziale Forum Österreich & Europa das Projekt „Isst das jemand?“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine Dialogreihe, die Expertinnen und Zivilbevölkerung ins Boot holt, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.