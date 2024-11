Würstlstand spendet Trinkgeld für kranke Kinder

Insgesamt 84.000 Euro sind auf diesem Weg seit 2012 schon zusammengekommen und an die Vereine geflossen. Dabei hatte Raymond Mair heuer anfangs noch Bedenken, ob auch genug zusammenkomme. Erstmals konnte man bei ihm Currywurst, Bosna und Hot Dog nämlich mit Karte bezahlen. Die Bereitschaft Trinkgeld zu geben, sei tatsächlich niedriger als bei der Barzahlung, so Mair. 2024 übertraf das Vorjahresergebnis aber um 2000 Euro. Auch weil Stammkunden auf privaten Feiern sammelten und den Betrag an Mair übergaben.