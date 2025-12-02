McLaren verpflichtet drei neue Supertalente

„Ich bin unglaublich stolz, dem McLaren F1 Driver Development Programme beizutreten und motiviert, den nächsten Schritt zu machen, während ich auf mein ultimatives Ziel hinarbeite, auf höchstem Niveau Rennen zu fahren“, sagte Fornaroli.

Fornaroli schon in Abu Dhabi im Einsatz?

„Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und eng mit dem Rest des Teams zusammenzuarbeiten“, erklärte Fornaroli. Und der erste Einsatz des Italieners könnte bereits an diesem Wochenende folgen: Oscar Piastri muss in Abu Dhabi noch einmal sein Cockpit für einen Freitagsfahrer räumen. Gut möglich, dass der neue Formel-2-Champion schon in Abu Dhabi zum Einsatz kommt.