Weichen gestellt

McLaren verpflichtet drei neue Supertalente

Formel 1
02.12.2025 11:26
F2-Champion Leonardo Fornaroli (mi.), der frühere Red-Bull-Junior Richard Verschoor (li.) und ...
F2-Champion Leonardo Fornaroli (mi.), der frühere Red-Bull-Junior Richard Verschoor (li.) und Kart-Fahrer Christian Costoya sind nun Teil des McLaren-Rennstalls.(Bild: x.com/McLarenF1)

McLaren stellt die Weichen für die kommenden Jahre und erweitert sein Nachwuchsprogramm um drei vielversprechende Namen: F2-Champion Leonardo Fornaroli, den früheren Red-Bull-Junior Richard Verschoor und Kart-Fahrer Christian Costoya.

0 Kommentare

Im Fokus steht dabei ganz klar Fornaroli. Für den frisch gekürten Formel-2-Meister folgt nun der nächste Schritt: Der 20-jährige Italiener wird Teil des Driver Development Programms und übernimmt eine Test- und Entwicklungsfunktion im Formel-1-Team.

„Ich bin unglaublich stolz, dem McLaren F1 Driver Development Programme beizutreten und motiviert, den nächsten Schritt zu machen, während ich auf mein ultimatives Ziel hinarbeite, auf höchstem Niveau Rennen zu fahren“, sagte Fornaroli.

Fornaroli schon in Abu Dhabi im Einsatz?
„Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und eng mit dem Rest des Teams zusammenzuarbeiten“, erklärte Fornaroli. Und der erste Einsatz des Italieners könnte bereits an diesem Wochenende folgen: Oscar Piastri muss in Abu Dhabi noch einmal sein Cockpit für einen Freitagsfahrer räumen. Gut möglich, dass der neue Formel-2-Champion schon in Abu Dhabi zum Einsatz kommt. 

Leonardo Fornaroli
Leonardo Fornaroli(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Sein Aufstieg war zuletzt beeindruckend: Nach eher ruhigen Juniorjahren mit nur einem Sieg in der Formel 4 holte er 2024 den Formel-3-Titel und legte 2025 mit der F2-Meisterschaft nach. Ein Durchmarsch, wie ihn zuvor bereits Oscar Piastri oder Gabriel Bortoleto geschafft hatten.

Auch Richard Verschoor schließt sich McLaren an. Der 24-jährige Niederländer, einst Teil des Red-Bull-Programms, könnte für McLarens künftige Projekte in der Langstrecken-WM oder anderen Rennserien eine wichtige Rolle spielen. „Das ist ein besonderer Moment, und ich bin dankbar für die Unterstützung von McLaren. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten hart mit dem Team zu arbeiten“, so Verschoor.

Spanisches Kart-Talent entscheidet sich für McLaren
Komplettiert wird das Trio durch Christian Costoya. Der 15-jährige Spanier zählt zu den größten Kart-Talenten weltweit, gewann die FIA-Kart-EM und wurde Vizeweltmeister. „Alle drei sind talentierte Fahrer, die in dieser Saison mit mehreren Siegen und beeindruckenden Leistungen ihr großes Potenzial gezeigt haben“, betonte McLaren-Manager Alessandro Alunni Bravi. „Unsere Priorität ist es, den Talentpool weiter auszubauen, um allen unseren expandierenden Rennteams Optionen zu bieten.“

Und weiter: „Wir freuen uns darauf, 2026 eng mit allen unseren Fahrern zusammenzuarbeiten, während sie ihre individuelle Entwicklung in verschiedenen Phasen ihrer Karriere mit Unterstützung des Programms durch ein breites Spektrum an Test- und Aufstiegsmöglichkeiten in all unseren Rennserien fortsetzen.“

