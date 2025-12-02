„Bach bringt die Welt ins Gleichgewicht“

Ólafsson wuchs in Islands Hauptstadt Reykjavík auf, wurde von seiner Mutter, einer Klavierlehrerin, unterrichtet und studierte an der Juilliard School in New York. Mit 29 ging er nach Berlin, wo er sich, wie er sagt, eine kleine Fangemeinde aufbauen konnte. Dann kam der Anruf der Deutschen Grammophon, die ihn unter Vertrag nahm, und die späte Karrierezündung erfolgte. Mit Turbo! 2025 gab es als Krönung einen Grammy für die beste Solo-Instrumentalaufnahme.