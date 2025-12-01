Bequem zum Hafenknistern und auf die Skipiste

In zwei Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Die Koralmbahn schafft die Nähe zu 637.000 neuen Gästen in Kärnten.
Der Tourismus schaut der neuen Mobilität in Kärnten positiv entgegen. Von Velden nach Wien gibt es künftig doppelt so viele Direktverbindungen: insgesamt zwölf. Reisende erreichen Kärnten aus Wien um rund 45 Minuten schneller, aus Graz in nur 32 Minuten.
Vor Ort ermöglicht das dichte Netz aus S-Bahnen, Regionalbussen und Shuttles flexible Mobilität ohne eigenes Fahrzeug – ideal für Gäste, die stressfrei und umweltfreundlich unterwegs sein möchten.
„Wir wollen aus Tagesausflüglern Nächtigungsgäste machen“
Rail & Trail sowie Rent & Bike verbindet das Bahnnetz in ganz Kärnten, mehr als 100 Wanderrouten werden an den S-Bahn-Stationen angeboten. „Wir nutzen die Nähe zu 637.000 potenziellen Gästen“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Chef der Kärnten Werbung. „Wir stärken die Vor- und Nachsaison und wollen einen Anker setzen, um aus Tagesausflüglern Nächtigungsgäste zu machen.“
Infos zu Fahrplänen und Co. gibt es am 4.12. am Hauptbahnhof (15-20 Uhr), am 5.12. im Südpark (9-18 Uhr) und am 6.12. in den City Arkaden (9-18 Uhr)
Die Koralmbahn schafft bequeme Verbindungen zu Kärntens schönsten Adventmärkten: „Von Graz sind Hafenknistern im Lendhafen und Wörthersee-Christkindlmarkt rasch erreichbar – ganz ohne Stau oder Parkplatzsuche.“ Auch für Wintersportfans bringt die Koralmbahn neue Möglichkeiten (wir haben berichtet): S-Bahnen bringen Sie schnell in die Ski-Regionen.
