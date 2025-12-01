Bequem zum Hafenknistern und auf die Skipiste

„Wir wollen aus Tagesausflüglern Nächtigungsgäste machen“

Rail & Trail sowie Rent & Bike verbindet das Bahnnetz in ganz Kärnten, mehr als 100 Wanderrouten werden an den S-Bahn-Stationen angeboten. „Wir nutzen die Nähe zu 637.000 potenziellen Gästen“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Chef der Kärnten Werbung. „Wir stärken die Vor- und Nachsaison und wollen einen Anker setzen, um aus Tagesausflüglern Nächtigungsgäste zu machen.“