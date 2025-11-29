„Baby-Kriminelle“ mit gestohlenem Auto unterwegs

Räuberische (Einbruchs-)Diebstähle in Geschäften im Tiroler Unterland brachten die Ermittlungen der Polizei ins Rollen – am Freitag wurde ein junges Trio ausgeforscht, das mit einem gestohlenen Auto samt fremden Kennzeichen unterwegs war. Die jüngste Verdächtige ist gerade einmal 13 Jahre. Die zwei etwas älteren Komplizen sitzen in Haft!
Bereits in der Vorwoche war es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in Kufstein gekommen. Am Mittwoch folgte ein Einbruchsdiebstahl in einem Handelsbetrieb in Breitenbach am Inn. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur – am Freitag trudelte bei der Polizei jedoch ein entscheidender Hinweis ein.
Junges Trio bei „verdächtigem Fahrzeug“
Es sei ein „verdächtiges Fahrzeug“ in Kundl gemeldet worden, heißt es vonseiten der Ermittler. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg und nahm das Auto unter die Lupe. „Im Zuge der weiteren Amtshandlung wurden ein 16-jähriger Iraker, ein 17-jähriger Ungar und eine 13-jährige Österreicherin angetroffen und kontrolliert“, so die Ermittler weiter.
Darüber hinaus konnten beim Iraker eine Schreckschusswaffe sowie ein Pfefferspray – trotz bestehenden Waffenverbots – aufgefunden und sichergestellt werden.
Ermittler von der Polizei
Brisant: Rasch habe sich herausgestellt, dass die am Wagen angebrachten Kennzeichen sowie der Pkw selbst gestohlen worden waren. „Darüber hinaus konnten beim Iraker eine Schreckschusswaffe sowie ein Pfefferspray – trotz bestehenden Waffenverbots – aufgefunden und sichergestellt werden“, schildert die Polizei. Der Ungar habe Drogen dabeigehabt.
Burschen jetzt in Justizanstalt
Im Zuge der weiteren Erhebungen habe sich herausgestellt, dass das verdächtige Trio auch für die (Einbruchs-)Diebstähle in Kufstein und Breitenbach verantwortlich sein soll. Der 16-Jährige und der 17-Jährige wurden festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.
