Nordic combined
Austrian cheers! Lamparter wins at the start
Johannes Lamparter secured his first victory of the new season in the Nordic combined on Friday in Ruka. The Austrian relegated the German Julian Schmid and Ilkka Herola from Finland to the other places.
Johannes Lamparter has won the Nordic Combined World Cup opener in Ruka. The Tyrolean celebrated his 18th World Cup victory on Friday in Finland after one jump and 7.5 km of cross-country skiing ahead of Germany's Julian Schmid.
After the competition on the ski jump, Lamparter started the cross-country race in second place behind Thomas Rettenegger. The man from Salzburg finished seventh behind Franz-Josef Rehrl.
