Tiroler Gymnasium bildet Schüler zu Sanitätern aus

Auch das Interesse der Schülerinnen und Schüler dürfte gegeben sein. Für das kommende Jahr hätten demnach bereits rund 20 ihr Interesse für das Schulsanitätsteam bekundet, worauf die zukünftigen Teilnehmenden rekrutiert werden. Ein Schüler und eine Schülerin berichteten im Rahmen der Pressekonferenz unisono, dass sie sich für das Projekt angemeldet hätten, weil sie an Biologie und Medizin interessiert seien und Menschen in Not gerne helfen würden.