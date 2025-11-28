Tiroler Gymnasium bildet Schüler zu Sanitätern aus

Premiere in Tirol: An einem Innsbrucker Gymnasium erhalten Schüler künftig eine vollwertige Berufsausbildung zu Rettungssanitätern. Der theoretische Unterricht erfolgt direkt an der Schule, die Praxis erlernen die Jugendlichen im Ausbildungszentrum des Roten Kreuz.
Das BG/BRG Sillgasse in Innsbruck ist die erste Schule in Tirol, die künftig eine Berufsausbildung zum Rettungssanitäter anbieten wird. Dort absolvieren Schüler der 6. Klassen bereits jetzt einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs und können anschließend im Schulsanitätsteam mitarbeiten. Daneben erhalten Siebtklässler nun die Möglichkeit, im Rahmen eines Wahlpflichtfaches den Theorieteil der Sanitäterausbildung an der Schule zu absolvieren.
Die praktische Ausbildung erfolgt ab Februar im Bildungszentrum des Roten Kreuzes, wo die jungen Menschen Einschulungen in die Geräte sowie Einblicke in die Notfallrettung und den Krankentransport bekommen. Die Berufsausbildung soll noch vor der Matura am Ende der 8. Klasse vollständig abgeschlossen sein.
Wir schlagen eine Brücke zwischen Schule und Beruf, indem wir unser Standardprojekt erfolgreich in den Schulalltag integrieren.
Matthias Stark, Leiter Bildungszentrum Rotes Kreuz Innsbruck
Interesse bei Schulen und Schülern groß
Das Jugendrotkreuz Tirol finanziert das Projekt, das es bereits in Wien und Niederösterreich gibt. Wie es bei einer Pressekonferenz am Freitag hieß, seien andere Schulen in Tirol – konkret in Kufstein, Kitzbühel und Lienz – bereits daran interessiert, das Modell zu übernehmen.
Auch das Interesse der Schülerinnen und Schüler dürfte gegeben sein. Für das kommende Jahr hätten demnach bereits rund 20 ihr Interesse für das Schulsanitätsteam bekundet, worauf die zukünftigen Teilnehmenden rekrutiert werden. Ein Schüler und eine Schülerin berichteten im Rahmen der Pressekonferenz unisono, dass sie sich für das Projekt angemeldet hätten, weil sie an Biologie und Medizin interessiert seien und Menschen in Not gerne helfen würden.
