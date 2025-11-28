„Bis ich kein Geld mehr zum Heizen hatte“

Weiterhin sind es eher Frauen, die in prekäre Lebensverhältnisse rutschen. Scheidung, Trennung oder Pension sind Risikofaktoren in weiblichen Lebensläufen. Eine betroffene Burgenländerin brachte den Mut auf, über ihre Situation zu berichten.
Nach 20 Jahren Ehe wurde Rosi Moll von ihrem Mann verlassen, war gezwungen für sich und ihre Tochter eine neue Bleibe zu suchen und zog in eine kleine Substandard-Wohnung ein. Mit drei Jobs gleichzeitig hielt sie sich und ihr Kind über Wasser. Bis kürzlich kein Geld mehr fürs Holz im Ofen da war. „Ich habe mir immer eingeredet, dass ich das irgendwie schaffen werde, bis dann der Moment kam, an dem ich unsere Wohnung nicht mehr heizen konnte.“ In der Caritas Sozialberatungsstelle in Eisenstadt bekam sie die dringend nötige Unterstützung.
Jede 10. Person ist im Burgenland armutsgefährdet
Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics unterlegt diesen Einzelfall mit Zahlen: „Im Burgenland gelten 29.000 Personen als armutsgefährdet – das ist jeder 10. Burgenländer.“ Mit dem Slogan „Es könnte auch Ihre Nachbarin sein“ bittet die Caritas auf Plakaten um Spenden. Österreichweit lebten 336.000 Menschen in absoluter Armut. Heuer besuchten 882 Hilfesuchende die Sozialberatungsstellen in Eisenstadt, Neusiedl, Oberwart und Güssing.
Alleinerziehende Mütter und Pensionistinnen gefährdert
Besonders von Armut betroffen sind Frauen. Balaskovics: „Rund ein Drittel der alleinerziehenden Mütter lebt unter der Armutsgefährdungsschwelle. Für alleinlebende Frauen in der Pension stieg im Vorjahr das Risiko in die Armut abzurutschen von 28 auf 32 Prozent.“ Dass sich die Armut verfestigt, zeigt die Ausgabe der Carla- und Lebensmittelgutscheine: Wurden voriges Jahr von Jänner bis November Gutscheine im Wert von 44.211 Euro ausgegeben, so betrug der Wert heuer 62.200 Euro.
Arme Menschen verstecken ihre Lebensumstände
Dabei versuchen Betroffene aus Scham alles zu tun, damit ihre Situation nicht bemerkt werde. Speziell in ländlichen Bereichen gibt es da eine große Hemmschwelle. Rosi Moll: „Man sollte sich aber nicht schämen, rechtzeitig Hilfe zu suchen.“ Vor allem die hohen Energiekosten machen Betroffenen zu schaffen. Deshalb fordern Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics und Bischof Ägidius J. Zsifkovics von der Politik „die Einführung eines Sozialtarifs für Strom- und Energiekosten als Erleichterung“ für armutsgefährdete Menschen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.