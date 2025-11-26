Neue Regeln nach tödlicher Kuh-Attacke gefordert!

Ein tragischer Vorfall im August dieses Jahres hat die Diskussion um Sicherheit auf Almen und Bergen neu entfacht: Am 31. August 2025 kam es bei der Austriahütte in der Ramsau zu einem tödlichen Kuhunfall. Jetzt setzten Experten aus Landwirtschaft, Tourismus, Veterinärmedizin und Gemeindeverwaltung beim Symposium „Sicher auf Bergen und Almen – mit und ohne Hund“ in der steirischen Gemeinde Ramsau am Dachstein ein deutliches Zeichen.