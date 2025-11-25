Plus bei Neuzulassungen, Viertel fährt elektrisch

Verbrennerverbot, Vormarsch der Chinesen, Gewinn-Einbrüche bei deutschen Herstellern: Die Autobranche befindet sich im Umbruch, das geht auch am Automarkt in Tirol nicht spurlos vorbei. Wie sich der Tiroler Autohandel darauf einstellt und welche speziellen Maßnahmen die Branche in Tirol ergriffen hat, darüber informierten Dieter Unterberger als Obmann des Tiroler Fahrzeughandels und Herbert Unterlechner, Direktor der Fachberufsschule für Handel und Büro.