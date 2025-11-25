Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Automarkt in Tirol

Plus bei Neuzulassungen, Viertel fährt elektrisch

Tirol
25.11.2025 18:00
Das Vertriebsmodell Autohaus ist auch in Zeiten des Umbruchs gefragt.
Das Vertriebsmodell Autohaus ist auch in Zeiten des Umbruchs gefragt.(Bild: Christof Birbaumer)

Autoverkäufe in Tirol ziehen wieder an: 20.141 Neuzulassungen gab es von Jänner bis September, ein Plus von rund 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Anteil der E-Fahrzeuge steigt. Eine eigene Berufsausbildung in Tirol hat sich etabliert und sorgt dafür, dass das Vertriebsmodell Autohaus in Zeiten des Umbruchs weiterbesteht. 

0 Kommentare

Verbrennerverbot, Vormarsch der Chinesen, Gewinn-Einbrüche bei deutschen Herstellern: Die Autobranche befindet sich im Umbruch, das geht auch am Automarkt in Tirol nicht spurlos vorbei. Wie sich der Tiroler Autohandel darauf einstellt und welche speziellen Maßnahmen die Branche in Tirol ergriffen hat, darüber informierten Dieter Unterberger als Obmann des Tiroler Fahrzeughandels und Herbert Unterlechner, Direktor der Fachberufsschule für Handel und Büro.

Schneller Berufseinstieg, guter Verdienst
Gemeinsam begannen sie vor fünf Jahren ein neues Ausbildungsmodell zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse der Tiroler Autohäuser zugeschnitten ist – nämlich den Automobil-Kaufmann bzw. die -Kauffrau. Die Ausbildung richtet sich an Lehrlinge und Maturanten, die nach einer verkürzten zweijährigen Ausbildung schnell den Einstieg in die Berufswelt schaffen wollen.

Zitat Icon

Die Zahl der Neuzulassungen lag 2019 rund ein Drittel höher. Die Hersteller fahren jetzt die Produktion bei sinkender Nachfrage runter. 

Dieter Unterberger, Fachgruppenobmann WK Tirol 

Hohe Anforderungen an Autoverkäufer
„Hintergrund war der Zustrom von Quereinsteigern aus anderen Branchen, denen aber das nötige Rüstzeug für diese anspruchsvolle Tätigkeit fehlte. Denn potenzielle Käufer kommen bereits sehr gut informiert in die Autohäuser. Ein Verkäufer muss dabei in vielerlei Hinsicht kompetent Auskunft geben können“, berichtet Firmenchef Unterberger aus der Praxis.

Auch Frauen steigen ein
Pro Jahr wurden bis dato rund fünf Absolventen der neu geschaffenen Ausbildung gezählt, „heuer sind es erstmals elf Interessenten, davon etwa die Hälfte weiblich“, berichtet Unterlechner und lobt die gute Zusammenarbeit mit der WK Tirol bei der Entwicklung der Ausbildungsrichtlinien. „Tirol nimmt damit eine Vorreiterrolle in Österreich ein“, wurde betont.

Lesen Sie auch:
Ebenbichler, Zumtobel und Hesina (von links) bei der Präsentation der Aktion am Innsbrucker ...
Aktion in Tirol
Günstiger Test: Ist ein E-Auto für mich tauglich?
24.04.2025

Benzin-Antrieb weit vorne 
Mit 20.141 Neuzulassungen liegen die Pkw-Verkäufe nun deutlich über jenen von 2024 (16.687). Der Anteil an E-Autos ist auf 4462 Einheiten gestiegen und liegt nun fast gleichauf mit Diesel-Modellen. Meistgekauft waren Benziner (13.387 Stück).

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
155.451 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
116.167 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.435 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
715 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf