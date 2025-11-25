Widerstand legt geplantes Wohnprojekt auf Eis

Auch die zusätzliche Verkehrsbelastung wurde immer wieder als Grund genannt, warum der Standort nicht geeignet sei. „Ein unabhängiges Verkehrsgutachten wurde in Auftrag gegeben“, so Nistl. Dieses habe auch bestätigt, dass ein Projekt in dieser Größenordnung verkehrsmäßig durchaus verträglich wäre. „Dennoch blieben die Gesamtgröße des Projekts sowie die Anzahl der Wohneinheiten zentrale Diskussionspunkte, die weiterer Klärung bedurft hätten – insbesondere in finanzieller Hinsicht“, nennt der Bürgermeister den endgültigen Grund für den Rückzug von diesem Projekt.