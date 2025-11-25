Vorteilswelt
Gegenwind war zu groß

Widerstand legt geplantes Wohnprojekt auf Eis

Niederösterreich
25.11.2025 11:00
ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl bläst das Bauprojekt auf dem bereits versiegelten AGM-Areal nun ...
ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl bläst das Bauprojekt auf dem bereits versiegelten AGM-Areal nun ab.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, ZVG ÖVP Katzelsdorf)

220 geplante Wohneinheiten auf bereits versiegeltem Boden des ehemaligen AGM-Areals werden nach Protesten nun doch nicht in hochwassergefährdetem Gebiet in Katzelsdorf, Bezirk Wiener Neustadt, errichtet werden. 

Dass sich Widerstand durchaus lohnen kann, zeigt jetzt das Ende eines geplanten Wohnbaugroßprojektes in Katzelsdorf. Im Gespräch waren etwa 220 neue Wohnungen für Jung und Alt sowie ein Gesundheitszentrum auf dem ehemaligen AGM-Gelände im Zentrum des Ortes.

Gemeinde schrumpft und benötigt Wohnraum
Wohnraum, der dringend notwendig wäre, denn die kleine Gemeinde schrumpft. Derzeit zählt sie 3162 Einwohner. „Wir hatten auch schon einmal 3400 Bewohner“, untermauert ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl das Dilemma mit Zahlen. Und er versprach im Vorfeld auch, dass es eine Baugenehmigung nur bei 100-prozentigem Schutz gegen Hochwasser gäbe.

Doch für die Grünen und die Bürgerinitiative „Lebenswertes Katzelsdorf“ waren dies keine ausreichenden Argumente – sie protestierten gegen das Vorhaben. Mit Erfolg. Das Projekt wurde jetzt zurückgezogen. „Wir freuen uns über die Entscheidung der Gemeinde. Ohne den massiven Rückhalt der Bevölkerung wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen“, heißt es dazu von Seiten der Bürgerinitiative.

Zitat Icon

Katzelsdorf bleibt jedoch weiterhin bestrebt, die Ortsentwicklung durch Errichtung leistbaren Wohnraumes voranzutreiben.

Bürgermeister Michael Nistl (ÖVP)

Auch die zusätzliche Verkehrsbelastung wurde immer wieder als Grund genannt, warum der Standort nicht geeignet sei. „Ein unabhängiges Verkehrsgutachten wurde in Auftrag gegeben“, so Nistl. Dieses habe auch bestätigt, dass ein Projekt in dieser Größenordnung verkehrsmäßig durchaus verträglich wäre. „Dennoch blieben die Gesamtgröße des Projekts sowie die Anzahl der Wohneinheiten zentrale Diskussionspunkte, die weiterer Klärung bedurft hätten – insbesondere in finanzieller Hinsicht“, nennt der Bürgermeister den endgültigen Grund für den Rückzug von diesem Projekt.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Niederösterreich

