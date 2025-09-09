Wohnbauprojekt in Katzelsdorf stößt auf Widerstand

Grüne wollen das Projekt verhindern

ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl ärgert sich, vor allem über Fake-Informationen, die über dieses Projekt in Umlauf gebracht werden. Und über die Grünen, die dieses Projekt verhindern möchten. „Der Vorteil an dem Areal ist, dass es bereits zu 70 Prozent versiegelt ist“, erklärt Nistl. Fakt ist, Katzelsdorf ist in den letzten Jahren immer mehr geschrumpft. „Volksschule und Kindergarten stehen halb leer“, so Nistl. Deshalb sei es besonders wichtig, hier neuen Wohnraum für junge Leute zu schaffen. Vor allem die Nähe zum Bahnhof würde sich hier anbieten. Und: „Sobald wir seriöse Zahlen haben, werden wir die Bevölkerung informieren und die Bedürfnisse der Anrainer in das Projekt miteinbeziehen“, so der Bürgermeister.