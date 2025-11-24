Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Shooter caught

Shooting in Vienna: one victim seriously injured

Nachrichten
24.11.2025 15:09
Shots fired in Floridsdorf: One person was injured, another arrested.
Shots fired in Floridsdorf: One person was injured, another arrested.(Bild: Stefan Steinkogler)

Major operation in Vienna-Floridsdorf: several shots are said to have been fired in Arbeiterstrandbadstraße. According to police spokesman Philipp Haßlinger, the area was cordoned off on a large scale. One person was seriously injured and the suspected shooter was arrested.

0 Kommentare

"Emergency calls were received at around 1.30 p.m. due to suspected gunshots", the investigators also announced on the social media platform "X". A large area was cordoned off.

One person was injured by a shot in Floridsdorf.
One person was injured by a shot in Floridsdorf.(Bild: Stefan Steinkogler)

The injured person has already been taken to Vienna General Hospital and is out of danger. According to initial information, the victim was shot in the legs.

Shots fired in Floridsdorf: One person was injured, another arrested.
Shots fired in Floridsdorf: One person was injured, another arrested.(Bild: Stefan Steinkogler)
The police had cordoned off the area.
The police had cordoned off the area.(Bild: Stefan Steinkogler)
Footage shows a police helicopter circling over the Danube Island.
Footage shows a police helicopter circling over the Danube Island.(Bild: Stefan Steinkogler)

The police searched addresses for the shooter, who was arrested shortly before 4 p.m. in a detached house in Sandrockgasse. The police surrounded the house and the perpetrator surrendered. The suspect is a 55-year-old Austrian.

The suspect's elderly mother was also found during the arrest. The murder weapon is said to be a small caliber gun. The incident took place in the vicinity of a building cleaning company. The background is still unclear.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf