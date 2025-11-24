Shooter caught
Shooting in Vienna: one victim seriously injured
Major operation in Vienna-Floridsdorf: several shots are said to have been fired in Arbeiterstrandbadstraße. According to police spokesman Philipp Haßlinger, the area was cordoned off on a large scale. One person was seriously injured and the suspected shooter was arrested.
"Emergency calls were received at around 1.30 p.m. due to suspected gunshots", the investigators also announced on the social media platform "X". A large area was cordoned off.
The injured person has already been taken to Vienna General Hospital and is out of danger. According to initial information, the victim was shot in the legs.
The police searched addresses for the shooter, who was arrested shortly before 4 p.m. in a detached house in Sandrockgasse. The police surrounded the house and the perpetrator surrendered. The suspect is a 55-year-old Austrian.
The suspect's elderly mother was also found during the arrest. The murder weapon is said to be a small caliber gun. The incident took place in the vicinity of a building cleaning company. The background is still unclear.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.