Einstiegshilfe sorgt für mehr Selbstständigkeit

Vor kurzem wurde das Projekt im Rahmen der großen RollOn-Gala im Congress Innsbruck feierlich präsentiert – begleitet von der Übergabe eines Spendenschecks über 1500 Euro an die Behindertenarbeit von RollOn Austria. „Uns war es wichtig, nicht nur Geld zu spenden, sondern mit unserem Wissen und unseren Fähigkeiten einen echten Mehrwert zu schaffen“, betont Maximilian Guschelbauer, Obmann-Stellvertreter des EinserTisch und Geschäftsführer von Innphima Marketing.