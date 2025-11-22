Bewohner verhindern Vollbrand in Tiroler Wohnung

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 18 Uhr. „Im Ofenbereich hörte die 24-jährige Bewohnerin plötzlich ein Knistern. Als sie nachschaute, sah sie Flammen an der Holzvertäfelung“, heißt es von den Ermittlern. Der 23-jährige Mitbewohner führte sofort einen ersten Löschangriff mit dem Feuerlöscher durch.