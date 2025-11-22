Bewohner verhindern Vollbrand in Tiroler Wohnung

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr am Weerberg im Tiroler Bezirk Schwaz am Freitag! In einer Wohnung brach im Bereich des Ofens ein Brand aus. Durch das rasche Handeln der Bewohner und der Florianijünger konnte Schlimmeres verhindert werden.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen 18 Uhr. „Im Ofenbereich hörte die 24-jährige Bewohnerin plötzlich ein Knistern. Als sie nachschaute, sah sie Flammen an der Holzvertäfelung“, heißt es von den Ermittlern. Der 23-jährige Mitbewohner führte sofort einen ersten Löschangriff mit dem Feuerlöscher durch.
Schlimmeres verhindert
„Die Freiwillige Feuerwehr Weerberg führte die weiteren Löschmaßnahmen durch und konnte so verhindern, dass das Feuer auf die Zwischendecken und die angrenzenden Heutennen übergriff.“ Durch das rasche Handeln wurden weder Personen noch Tiere verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.
