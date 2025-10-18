Bei kleinen Lebensrettern noch viel Luft nach oben

Lichtblick: Das Wissen über die elektronischen Lebensretter hat sich in den vergangenen vier Jahren verbessert. So denken nur mehr sieben Prozent, dass die Geräte unbegrenzt lange genutzt werden (2021: 18 Prozent). 62 Prozent hingegen wissen bereits, dass die Melder nach zehn Jahren ausgetauscht werden müssen – selbst dann, wenn sie mit austauschbaren Batterien betrieben werden. „Die Detektionskammer verliert ihre technische Zuverlässigkeit“, weiß man bei der Feuerwehr.