Feuerwehr warnt vor trockenen „Spätzündern“

Nach 40 Tagen geht mit Mariä Lichtmess am 2. Februar die Weihnachtszeit offiziell zu Ende. Erst dann werden die Christbäume in vielen Haushalten abgeschmückt. Dieser Tradition sehr skeptisch gegenüber stehen die Feuerwehren. Freilich nicht aus religiösen Gründen, aber aus Gründen der Sicherheit. Denn mit jedem Tag, den ein Christbaum länger aufgestellt bleibt, steigt auch die Brandgefahr, weil dieser nach so langer Zeit meist völlig ausgetrocknet ist.