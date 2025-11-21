Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nix wie los

Durch die Mühlauer Klamm hinauf zur Enzianhütte

Tirol
21.11.2025 17:00
Die Enzianhütte ist ein stattliches Berggasthaus.
Die Enzianhütte ist ein stattliches Berggasthaus.(Bild: Peter Freiberger)

Die wildromantische Klamm über der Landeshauptstadt Innsbruck mit der sagenumwobenen Teufelskanzel ist zentraler Punkt dieser spätherbstlichen Wanderung am Fuß der Nordkette. Also dann: Nix wie los!

0 Kommentare

Vom Mühlauer Hauptplatz folgen wir der Kirchgasse hinauf (bei Routenteilung gleich am Beginn rechts). Beim Haus Nr. 17 wird rechts ins Biotop „Fuchsloch“ hinunter abgezweigt. Nun wandert man entlang des Mühlauer Bachs aufwärts und rechts gleichbleibend oberhalb des alten Kraftwerksgebäudes vorbei. Der Pfad erreicht die Straße, wo wir die Brücke überqueren. Danach beginnt der Steig in die Mühlauer Klamm („Enzianhütte“).

Der Blick durch die Mühlauer Klamm hinaus nach Innsbruck.
Der Blick durch die Mühlauer Klamm hinaus nach Innsbruck.(Bild: Peter Freiberger)

Der zieht neben bzw. später über dem Bach nach oben und zu Beginn vorbei an der „Teufelskanzel“. Dabei handelt es sich um einen großen Felsbrocken im Bach, zu dem eine Treppe führt. Hier soll einst ein „Tatzlwurm“ bekämpft worden sein.

Daten und Fakten

  • Talort: Innsbruck/Mühlau
  • Ausgangspunkt: Hauptplatz von Mühlau unterhalb der Pfarrkirche (rund 600 m); kaum Parkmöglichkeiten in der Umgebung
  • Strecke: (asphaltierter) Fahrweg, Fußweg, Steig
  • Ausrüstung: feste Schuhe, Stöcke
  • Voraussetzung: Kondition, Grundmaß an Trittsicherheit
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Mountainbuggy: nein
  • Einkehrmöglichkeiten: Enzianhütte (1044 m), ganzjährig geöffnet, Montag Ruhetag, 0512/206053, www.enzian-huette-rum.at
  • Öffis: wegen begrenzter Parkmöglichkeiten Anreise mit Öffis empfohlen; diverse Buslinien aus dem Zentrum von Innsbruck direkt zum Ausgangspunkt (z.B. Linie A)

Der Steig führt dann hinauf zur 23 Meter hohen Lawinensperre. An der Stelle wird der Bach überquert, auf der gegenüberliegenden Seite zieht der Pfad empor zum Rosnerweg. Am Rosnerwg bietet es sich an, ein paar Meter nach Süden zur spektakulär in die Felsen gebauten Teehütte zu machen.

Die überhängend in die Felsen gebaute Teehütte ist nicht mehr bewirtet.
Die überhängend in die Felsen gebaute Teehütte ist nicht mehr bewirtet.(Bild: Peter Freiberger)

Anschließend wieder zurück zur ursprünglichen Stelle und direkt oberhalb am Steig bezeichnet („Enzianhütte“) rechts dahin, später Richtung „Enzianhütte über Fahrweg“. Oberhalb der Wiesen zweigt die Route dann links in den Wald ab („Enzianhütte“).

Lesen Sie auch:
Vor dem Hintergrund der Hohen Munde grasen Schafe entlang der Route.
Nix wie los
Auf einen Minigipfel über dem Mieminger Plateau
14.11.2025
Nix wie los
Echten Herbstzauber in den Telfer Wiesen erleben
31.10.2025

Ein Karrenweg bzw. Steig leitet jetzt empor zu der Einkehr (1044 m) mit tollem Blick auf Innsbruck. Vor dieser Kulisse lässt es sich wundervoll einkehren. Zurück nach Mühlau geht es schließlich entlang der Zustiegsroute.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.724 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
160.670 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
121.384 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf