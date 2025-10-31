Echten Herbstzauber in den Telfer Wiesen erleben

Der Stockerhof oberhalb von Kreith stellt ein ideales Herbstziel dar. Denn die Tour führt durch die farbenprächtigen Telfer Wiesen. Eine umweltfreundliche An- und Abreise ist mit der Stubaitalbahn möglich. Dies verleiht der Tour einen zusätzlichen Bonus.
Eine Fahrt mit der Stubaitalbahn von Innsbruck (ab dem Hauptbahnhof) ins Stubai stellt grundsätzlich schon ein Erlebnis dar. In den Telfer Wiesen, wo die Bahn hält, beginnt unsere Wanderung.
Wir überqueren gleich die Gleise und spazieren auf dem breiten, zunächst parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Weg weiter einwärts ins vordere Stubaital. Die erhabene Serles drängt sich sofort ins Bild. Es dauert nicht lange, ehe zudem die Eisriesen des hinteren Tals optisch den Ton angeben.
Farbenpracht im Herbst
Man wandert durch die Telfer Wiesen mit den wunderbar verfärbten Lärchen stets taleinwärts. Direkt nach den Holzliegen heißt es rechts abzweigen. Jetzt verläuft ein breiter Weg im Wald in entgegengesetzter Richtung empor.
In rund 1200 Metern leitet die Route dann gemütlich hinunter (teils fast ebene Passagen). Der Abschnitt hat bald etwas Märchenhaftes an sich. Zum Schluss geht es zügig hinab auf freie Wiesen mit dem Stockerhof.
Neue Pächter brachten frischen Schwung
Hier haben neue Pächter frischen Schwung gebracht. Bei entsprechenden Temperaturen lässt sich auf der Terrasse der Einkehr der Herbst genießen. Nicht versäumen darf man das kleine tierische Schauspiel, wenn putzige Eichhörnchen in den Vogelhäuschen Köstlichkeiten stibitzen.
Wir wandern später auf dem bezeichneten Fußweg (in der Wiese schwer erkennbar) hinab nach Kreith – im Ort dann gleichbleibend zur Haltestelle „Mutters/Kreith“ der Stubaitalbahn. Mit der Bahn fährt man zurück nach Innsbruck.
