Echten Herbstzauber in den Telfer Wiesen erleben

Wir überqueren gleich die Gleise und spazieren auf dem breiten, zunächst parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Weg weiter einwärts ins vordere Stubaital. Die erhabene Serles drängt sich sofort ins Bild. Es dauert nicht lange, ehe zudem die Eisriesen des hinteren Tals optisch den Ton angeben.