Kampf ums Spital

Ausseerland: Weitere Proteste schon in Planung

Steiermark
14.11.2025 08:00
In Aigen im Ennstal bekam kürzlich Landesrat Karlheinz Kornhäusl den Frust der Ausseer hautnah ...
In Aigen im Ennstal bekam kürzlich Landesrat Karlheinz Kornhäusl den Frust der Ausseer hautnah zu spüren.(Bild: Jürgen Fuchs)

Der plötzliche Abgang von Stainachs Bürgermeister Roland Raninger und seinem Vize Johann Gasteiner (ÖVP) schlug bis nach Graz hohe Wellen. Kollegen und Bewohner im Ausseerland wollen um ihr Spital kämpfen.

In der Region ist man fassungslos: „Es trifft mich sehr, dass Kollege Raninger aufhört, aber ich kann es nachvollziehen, er hat alles verloren“, sagt Franz Steinegger, Ortschef von Altaussee und Sprachrohr im gemeinsamen Kampf mit Bürgerforum und Ärzten ums Krankenhaus in Bad Aussee.

Von Landespolitik enttäuscht: „Ein Witz“
Von „seinem“ Landesrat Karlheinz Kornhäusl zeigt sich der Regionalpolitiker schwer enttäuscht: „Dass man uns nun ausgerechnet jene Variante als die beste verkaufen will, die man jahrelang als die schlechteste bezeichnet hat, ist ein Witz.“ Der Bevölkerung stehe man „selbstverständlich näher“ als der eigenen Landespartei.

Da man eine Demontage des Spitals nicht hinnehmen kann und will, sind weitere Maßnahmen längst in Planung. Steinegger: „Wir starten mit einer Bürgerversammlung, haben aber auch bereits weitere Demos und Petitionen geplant.“

