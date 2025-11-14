Ausseerland: Weitere Proteste schon in Planung

Von Landespolitik enttäuscht: „Ein Witz“

Von „seinem“ Landesrat Karlheinz Kornhäusl zeigt sich der Regionalpolitiker schwer enttäuscht: „Dass man uns nun ausgerechnet jene Variante als die beste verkaufen will, die man jahrelang als die schlechteste bezeichnet hat, ist ein Witz.“ Der Bevölkerung stehe man „selbstverständlich näher“ als der eigenen Landespartei.