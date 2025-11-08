Teure Parfums und Bargeld aus Geschäft gestohlen

Zugeschlagen hat der unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagvormittag. Ins Visier nahm er ein Geschäft in der Innenstadt von Kitzbühel. Zutritt verschaffte sich der Ganove durch das gewaltsame Öffnen der verschlossenen Haupteingangstüre. Laut den Ermittlern stahl er „Bargeld und diverse hochpreisige Parfums aus dem Verkaufsraum“.