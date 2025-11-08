Teure Parfums und Bargeld aus Geschäft gestohlen

Dieser Coup war für den Täter überaus lukrativ. In der Tiroler Gamsstadt Kitzbühel brach er in ein Geschäft ein und ließ Bargeld und teure Parfums mitgehen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Eurobereich.
Zugeschlagen hat der unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagvormittag. Ins Visier nahm er ein Geschäft in der Innenstadt von Kitzbühel. Zutritt verschaffte sich der Ganove durch das gewaltsame Öffnen der verschlossenen Haupteingangstüre. Laut den Ermittlern stahl er „Bargeld und diverse hochpreisige Parfums aus dem Verkaufsraum“.
Polizei bittet um Hinweise
Der entstandene Schaden ist enorm. Die Exekutive spricht von weit über 100.000 Euro. Vom Täter fehlt bis dato noch jede Spur. Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren.
Um zweckdienliche Hinweise wird unter der Telefonnummer 059133/7200 gebeten.
