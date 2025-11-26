Graz: Neutorlinie startklar, Probleme dauern an

Das neue Grazer Straßenbahn-Einmaleins

Und auch die Benutzung der neuen Straßenbahnlinien ist nicht ganz frei von Tücken: Die Linie 17 steht durchgehend am Fahrplan und wechselt sich mit dem 7er ab – allerdings nur, wenn dieser auch fährt, also Montag bis Freitag von 5 Uhr bis ca. 20 Uhr. Abends und am Wochenende kommt man mit der Linie 16 zu den beiden neuen Haltestellen – wenn wiederum deren „Schwesternlinie“ 6 nicht fährt. Deren Betriebszeiten sind nun Montag bis Freitag von 4.30 Uhr bis 19.30 Uhr.