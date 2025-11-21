Baustart für Busbahnhof, Bewegung bei Linie 8

Neue Bussteige für 20 Linien und 2700 Fahrgäste täglich

Sieben neue, schräge Bussteige sollen nach dem Umbau zur Verfügung stehen und für insgesamt 20 RegioBus-Linien täglich rund 2700 Fahrgäste aufnehmen – komfortabel, barrierefrei und umweltfreundlich, wie es von der Stadt heißt. Dazu entsteht ein kleiner Platz zur Neutorgasse hin, der mit Pflanzen und Sitzgelegenheiten eine höhere Aufenthaltsqualität bieten soll. 2,3 Millionen Euro betragen die Gesamtkosten, sie werden je zur Hälfte von Stadt und Land getragen. Nach den neuen Busbuchten soll auch ein Warteraum und eine WC-Anlage für Fahrgäste und Buslenker entstehen, die Kosten dafür sind in den 2,3 Millionen Euro noch nicht inkludiert.