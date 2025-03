Tragödie! Fußball-Profi stirbt bei Rettungsversuch

„Seine Heldentat wird uns immer in Erinnerung bleiben – als Beweis seines edlen Charakters und seines großen Herzens“, hieß es vom nordmazedonischen Erstligisten. Es sei die größte Tragödie in der Geschichte des Klubs. Lazarov war im vergangenen September aus Kroatien vom Verein HNK Gorica in seine Heimat gewechselt. Für die U21 Nordmazedoniens absolvierte er ein Spiel.