Welche Schule fürs Kind? Was Eltern wissen sollten

Grundsätzlich empfehlenswert ist es, verschiedene Schulen und Optionen zu erkunden und die endgültige Entscheidung gemeinsam mit dem Kind zu treffen. Damit schafft man die Grundlage für einen erfolgreichen Abschnitt in der Bildungslaufbahn. Nach der Volksschule ist die Frage zu entscheiden: Mittelschule oder Gymnasium. Beide Schultypen werden unterschiedlich präferiert, obwohl sie nach dem gleichen Lehrplan unterrichten. Jahr für Jahr ist dabei der Andrang zu den Gymnasien besonders groß. Vor allem im Großraum Innsbruck. Entsprechend belastend ist schon jetzt der Druck auf alle Beteiligten, vor allem aber auf die Kinder. Und zwar oft bereits ab der dritten Volksschulklasse und bis zur Semesterschulnachricht (Februar) auch in den vierten Klassen.