Wie Eltern ihre Erstklässler unterstützen können

Übrigens: ein entspannter Schultagmorgen beginnt schon am Abend vorher, wenn die Schultasche gepackt ist. Für den Schulalltag zuhause ist ein fester Arbeitsplatz – ruhig und frei von Ablenkungen – wichtig. Er erleichtert das Erledigen von Hausaufgaben. Sinnvoll ist es, diese zeitnah nach der Schule oder nach einer kurzen Pause zu beginnen. Bitte nicht vergessen: Der Ausgleich nach der Schule spielt eine zentrale Rolle: Bewegung an der frischen Luft sorgt für Balance, sei es beim Spielen oder Sport. Auch ruhige Aktivitäten wie Lesen, Malen oder Musik hören geben dem Kopf die nötige Erholung.