„Silvanus Albus“

Ein Roter aus Carnuntum ist der neue NÖ Landeswein

Niederösterreich
18.11.2025 13:00
Segnung des Landesweins: Reinhard Zöchmann, Pater Paul, Weinpate Christoph Metzker, Landesvize ...
Segnung des Landesweins: Reinhard Zöchmann, Pater Paul, Weinpate Christoph Metzker, Landesvize Stephan Pernkopf, die österreichische Weinkönigin Laura Hummel – Laura I. –, Landwirtschaftskammer NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager, IK-Obmann Robert Payr, Johannes Schachenhuber (WKNÖ) und der Winzer des Taufweins, Philipp Grassl.(Bild: Die Rubin Carnuntum Weingüter)

Der Landeswein ist ein Carnuntum-Zweigelt, der in Hainburg getauft wurde. AKNÖ-Präsident setzt als Pate beim „Adamas“ auf Bewährtes: einen Grünen Veltliner. Und der „Patriotenwein“ des zweiten Landtagspräsidenten setzt heuer auf die Verbindung drei sehr verschiedener Weinregionen. Na dann: Prost!

0 Kommentare

Weinsegnungen werden traditionell ab dem Tag des Heiligen Martin am 11. November in vielen Winzerorten abgehalten. „Silvanus Albus“ heißt in diesem Jahr der Landeswein, der heuer rot und ein Carnuntum-Zweigelt von Weinbauverbands-Obmann Philipp Grassl ist.

Der Name „Silvanus Albus“ ist inspiriert vom römischen Waldgott Silvanus und dem sagenhaften Hirsch, der als Symbol für Anmut und Naturverbundenheit gilt. Der Wein verbinde Eleganz mit feiner Struktur und erinnere an die stille Kraft der Natur – eine Hommage an die Landschaft und die Wurzeln der Region, hieß es bei der Taufe in der Kulturfabrik Hainburg. Im Beisein von Weinkönigin Laura I. und Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann betonte Landesvize Stephan Pernkopf die hohe Bedeutung des Rebensaftes. Denn rund 60 Prozent aller Weinbaubetriebe und Weingartenflächen befinden sich in NÖ.

Wieser setzt auf Bewährtes
Wie schon seit Langem war AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser als Weinpate in Straß im Straßertale geladen, wo wieder der Grüne Veltliner „Adamas“ gesegnet wurde. Der Name sei angelehnt an legendäres, hartes Metall –ganz dem Gewerkschafter nachempfunden, hieß es dort. „Wein hat eine besondere Bedeutung in Niederösterreich, nicht zuletzt auch für Beschäftigung und Tourismus“, betonte Wieser.

Patriotenwein verbindet drei Regionen
Bischof Alois Schwarz segnete den „Patriotenwein“ in Untermarkersdorf, bei dem der 2. Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusl als Pate fungiert. Dieser Wein ist ein Cuvée von drei Winzern aus Fels am Wagram, Sooß und Kalladorf, die in den vergangenen drei Jahren den Patriotenwein erzeugten. Für den heurigen Tropfen wurden zwei Grüne Veltliner und ein Sauvignon Blanc von Josef Pauser, Stefan Waldhäusl und Johannes Burger vermengt. „Er kommt aus drei verschiedenen Weinregionen. Echter Patriotismus spaltet niemals, sondern verbindet“, meinte Waldhäusl bei der Taufe.

Porträt von René Denk
René Denk
Kommentare

Niederösterreich

