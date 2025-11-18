Ein Roter aus Carnuntum ist der neue NÖ Landeswein

Der Name „Silvanus Albus“ ist inspiriert vom römischen Waldgott Silvanus und dem sagenhaften Hirsch, der als Symbol für Anmut und Naturverbundenheit gilt. Der Wein verbinde Eleganz mit feiner Struktur und erinnere an die stille Kraft der Natur – eine Hommage an die Landschaft und die Wurzeln der Region, hieß es bei der Taufe in der Kulturfabrik Hainburg. Im Beisein von Weinkönigin Laura I. und Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann betonte Landesvize Stephan Pernkopf die hohe Bedeutung des Rebensaftes. Denn rund 60 Prozent aller Weinbaubetriebe und Weingartenflächen befinden sich in NÖ.