Kessler wird Neunkirchens neuer Bürgermeister

Noch Sonntagabend tagte der ÖVP-Parteivorstand von Neunkirchen und nominierte den 55-jährigen Wirtschaftsbundobmann und Werbefachmann Wolfgang Kessler zur Nachfolge von Klaudia Osztovics. „Er ist im Wirtschaftsbund tätig, er ist Unternehmer, damit zeigt er schon mal gute Führungsqualitäten“, so ÖVP-Parteiobmann Armin Zwazl. Laut Zwazl gab es auch noch andere Kandidaten, die gut geeignet gewesen wären, aber Kessler habe sich durchgesetzt. „Als gebürtiger Neunkirchner kennt er vor allem auch die Probleme der Neunkirchner Innenstadt“, so Zwazl und lobt auch seine äußerst positive Kommunikationsfähigkeit.