Kessler wird Neunkirchens neuer Bürgermeister

Eine rasche Nachfolge für die heute zurückgetretene Bürgermeisterin Klaudia Osztovics war rasch gefunden. Wolfgang Kessler, Wirtschaftsbundobmann von Neunkirchen und Werbeguru, wird in ihre Fußstapfen treten.
Noch Sonntagabend tagte der ÖVP-Parteivorstand von Neunkirchen und nominierte den 55-jährigen Wirtschaftsbundobmann und Werbefachmann Wolfgang Kessler zur Nachfolge von Klaudia Osztovics. „Er ist im Wirtschaftsbund tätig, er ist Unternehmer, damit zeigt er schon mal gute Führungsqualitäten“, so ÖVP-Parteiobmann Armin Zwazl. Laut Zwazl gab es auch noch andere Kandidaten, die gut geeignet gewesen wären, aber Kessler habe sich durchgesetzt. „Als gebürtiger Neunkirchner kennt er vor allem auch die Probleme der Neunkirchner Innenstadt“, so Zwazl und lobt auch seine äußerst positive Kommunikationsfähigkeit.
Wolfgang Kessler war bis jetzt noch nicht im Neunkirchner Gemeinderat vertreten. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohnes. Er betreibt eine eigene Werbeagentur und ist Wirtschaftsbundobmann von Neunkirchen.
