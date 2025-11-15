Sonnentor „heizt“ dem Klimawandel ein

Von E-Lkw bis Solarstrom

Auch auf der Straße spürt man das „Sonnentor“-Engagement: E-Dienstautos surren zu den Feldern der bäuerlichen Anbaupartner, E-Lkw liefern die Kräuterschätze regional aus – und das alles bevorzugt mit selbst erzeugtem Solarstrom, als würde der Himmel die Räder antreiben. Mehr als 40 Ladepunkte stehen bereit, größtenteils kostenlos für Mitarbeitende und Besucher. Wo die Elektrizität noch nicht ausreicht, springt HVO ein – ein Kraftstoff aus Lebensmittel- und Agrarabfällen.