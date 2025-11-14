„Beschissener Journalist“: Neymar tobt nach „Lüge“

„Eine weitere Lüge, die von einem beschissenen Journalisten erfunden wurde“, hat Neymar einen Artikel von „Globo Esporte“ kommentiert, in dem es heißt, der Stürmer habe sich nach seinem Ausraster beim 2:3 gegen Flamengo bei Trainer Juan Pablo Vojvoda entschuldigt.
Mit 33 Punkten aus 32 Spielen befindet sich der FC Santos aktuell im Abstiegskampf der brasilianischen Serie A. Der letzte Sieg liegt bereits sechs Spiele zurück, mit der Pleite gegen Flamengo setzte es für den Traditionsklub am Sonntag den nächsten Nackenschlag.
Ärger über Auswechslung
Besonders frustriert agierte Superstar Neymar. Als der Brasilianer in der 85. Minute ausgewechselt wurde, ließ er seinem Ärger freien Lauf und schimpfte – in der TV-Übertragung deutlich zu sehen – über seine Teamkollegen sowie seinen Coach.
„Golobo Esporte“ meinte daraufhin, Neymars Reaktion sei „völlig übertrieben“ und „respektlos“ gewesen, berichtete später allerdings, der Routinier habe sich für seinen Ausraster bereits entschuldigt. Unsinn, wie Neymar auf Instagram konterte. Rückendeckung bekam der 33-Jährige von Santos-Sportdirektor Alexandro Mattos. „Genies werden missverstanden, so war es schon immer in der Geschichte der Menschheit“, stellte sich der Funktionär auf die Seite Neymars.
