„Beschissener Journalist“: Neymar tobt nach „Lüge“

„Golobo Esporte“ meinte daraufhin, Neymars Reaktion sei „völlig übertrieben“ und „respektlos“ gewesen, berichtete später allerdings, der Routinier habe sich für seinen Ausraster bereits entschuldigt. Unsinn, wie Neymar auf Instagram konterte. Rückendeckung bekam der 33-Jährige von Santos-Sportdirektor Alexandro Mattos. „Genies werden missverstanden, so war es schon immer in der Geschichte der Menschheit“, stellte sich der Funktionär auf die Seite Neymars.