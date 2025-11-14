Zu Kindesmissbrauch live im Internet angestiftet

„Ich habe erkannt, dass bei mir einiges nicht stimmt und ich psychologische Hilfe brauche“, gestand der Tiroler, der im Internet ins Visier von Fahndern geriet und schlussendlich über sein Paypal-Konto überführt wurde. Speziell sein schwerwiegendes Alkoholproblem hat wesentlich zu den abscheulichen Taten beigetragen. „Seit über einem Jahr habe ich aber keinen Tropfen mehr getrunken. Und mir wurde bewusst, dass die Kinder wegen Menschen wie mir missbraucht werden“, zeigte der Angeklagte Reue.