Jetzt kommt das Sammeltaxi im Burgenland per Handy

Monatelang wurde sie angekündigt, nun ist sie da: die neue BAST-App. Damit lässt sich das Burgenländische Anruf-Sammeltaxi ab sofort direkt über das Smartphone buchen. „Mit der App setzen wir den nächsten Schritt in Richtung moderner, bürgernaher Mobilität“, sagt VBB-Geschäftsführer Johannes Jandrisevits. Sein Kollege Wolfgang Werderits ergänzt: „Wir schließen damit Lücken im öffentlichen Verkehrsnetz. Das Angebot ist jetzt so leicht buchbar wie eine Taxifahrt per Handy.“