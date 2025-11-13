Vorteilswelt
App statt Anruf:

Jetzt kommt das Sammeltaxi im Burgenland per Handy

Burgenland
13.11.2025 09:00
Das Anruf-Sammeltaxi (BAST) ist ab sofort auch über eine eigene App buchbar.
Das Anruf-Sammeltaxi (BAST) ist ab sofort auch über eine eigene App buchbar.(Bild: Reinhard Judt)

Nach langer Wartezeit ist die BAST-App da. Fahrten können einfach am Smartphone gebucht und live verfolgt werden.

Monatelang wurde sie angekündigt, nun ist sie da: die neue BAST-App. Damit lässt sich das Burgenländische Anruf-Sammeltaxi ab sofort direkt über das Smartphone buchen. „Mit der App setzen wir den nächsten Schritt in Richtung moderner, bürgernaher Mobilität“, sagt VBB-Geschäftsführer Johannes Jandrisevits. Sein Kollege Wolfgang Werderits ergänzt: „Wir schließen damit Lücken im öffentlichen Verkehrsnetz. Das Angebot ist jetzt so leicht buchbar wie eine Taxifahrt per Handy.“

Mit einem Fingertipp mobil: Die neue BAST-App zeigt, wo das Anruf-Sammeltaxi gerade unterwegs ...
Mit einem Fingertipp mobil: Die neue BAST-App zeigt, wo das Anruf-Sammeltaxi gerade unterwegs ist.(Bild: VBB)

In der App können Einzelfahrten oder geplante Fahrten für mehrere Tage gebucht werden – auch für Begleitpersonen. Sie zeigt automatisch die beste Verbindung mit Bus, Bahn oder Taxi und sorgt so für mehr Planungssicherheit. Dank Live-Tracking sieht man, wo sich das Fahrzeug gerade befindet und wann es ankommt. 

Hotline ist weiterhin rund um die Uhr telefonisch erreichbar
Erhältlich ist die App kostenlos im Apple Store und Google Playstore. Wer kein Smartphone nutzt, kann weiterhin über die Hotline 0800 500 805 buchen – rund um die Uhr, auch für Rollstuhlfahrten oder Hausabholungen.

So funktioniert's
Das Sammeltaxi fährt überall dort, wo kein Bus oder Zug innerhalb von 30 Minuten unterwegs ist. Gebucht wird zwischen blau markierten Haltepunkten, mindestens zwei Kilometer Strecke, eine Stunde im Voraus. Die Preise entsprechen den Bus-Tarifen, Klimaticket und Monatskarten gelten ebenso.

Burgenland
Mehr Burgenland
