Après-Ski: Sölden sagt Exzessen den Kampf an

„Bermuda-Dreieck“ der Hotspot

Die spielt sich laut Bürgermeister Ernst Schöpf in erster Linie im sogenannten „Bermuda Dreieck“ am Ortseingang ab. Dort liegt das Epizentrum des Nachlebens in Sölden. „Weiter hinten ist es komplett ruhig“, betont Schöpf.