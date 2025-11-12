Benefiz-Punsch mit prominenten Stars in Velden

Star-Weihnachten kann man in Velden im „Café und Restaurant Gemona“ erleben, Organisatorin Andrea Mayer-Rinner führt am Gemonaplatz einen Benefiz-Punschausschank mit prominenten Künstlern durch. Von 22. November bis 20. Dezember wird an insgesamt fünf Abenden jeweils zwischen 17 und 19 Uhr um fünf Euro ein Glühwein ausgeschenkt. Zehn Künstler haben sofort zugesagt, den Ausschank zu übernehmen und so einer Kärntner Familie zu helfen.