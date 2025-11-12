Benefiz-Punsch mit prominenten Stars in Velden

Weihnachten ist eine magische Zeit, am Gemonaplatz kann man an fünf Tagen mit prominenten Künstler dem großen Fest entgegensehen. Viele prominente Künstler machen den Ausschank bei einem Benefiz-Punsch.
Star-Weihnachten kann man in Velden im „Café und Restaurant Gemona“ erleben, Organisatorin Andrea Mayer-Rinner führt am Gemonaplatz einen Benefiz-Punschausschank mit prominenten Künstlern durch. Von 22. November bis 20. Dezember wird an insgesamt fünf Abenden jeweils zwischen 17 und 19 Uhr um fünf Euro ein Glühwein ausgeschenkt. Zehn Künstler haben sofort zugesagt, den Ausschank zu übernehmen und so einer Kärntner Familie zu helfen.
„Den Gesamterlös spenden wir an den gemeinnützigen Verein ,Krone-Leser helfen‘“, sagt Andrea Mayer-Rinner. „Oft hat in Kärnten das Schicksal zugeschlagen, wir wollen zu Weihnachten gerne einer Familie helfen.“
Von Silvio Samoni bis Otto Retzer
Am 22. November macht Musiker Silvio Samoni, die Stimme mit Herz und Gefühl, den Auftakt; am 29. November ist Entertainer Johannes Habich dran. Am 6. Dezember erhält der singende Moderator Marco Ventre Unterstützung von Bürgermeister Ferdinand Vouk und Stefanie Mayer. Thomas Rettl, der schon Sean Connery mit einem Kilt eingekleidet hat, ist mit Buzgi am 13. Dezember dran. Den Abschluss machen am 20. Dezember Otto Retzer, Monika Martin und „Nocki“ Gottfried Würcher.
Tombola mit Spenden
„Wir ziehen auch eine Tombola auf, wobei man ein Ticket für die Burg Finkenstein, ein Konzert nach eigener Wahl oder einen Brunch in Velden gewinnen kann“, sagt Andrea Mayer-Rinner. „Die Lose bezahlt man mit Spenden. Wir hoffen auf einen schönen Advent, der viel Geld für einen guten Zweck einspielt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.