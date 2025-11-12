Vorteilswelt
Für einen guten Zweck

Benefiz-Punsch mit prominenten Stars in Velden

Kärnten
12.11.2025 16:00
Auch Nocki Gottfried Würcher macht beim Punschausschank mit.
Auch Nocki Gottfried Würcher macht beim Punschausschank mit.

Weihnachten ist eine magische Zeit, am Gemonaplatz kann man an fünf Tagen mit prominenten Künstler dem großen Fest entgegensehen. Viele prominente Künstler machen den Ausschank bei einem Benefiz-Punsch.

Star-Weihnachten kann man in Velden im „Café und Restaurant Gemona“ erleben, Organisatorin Andrea Mayer-Rinner führt am Gemonaplatz einen Benefiz-Punschausschank mit prominenten Künstlern durch. Von 22. November bis 20. Dezember wird an insgesamt fünf Abenden jeweils zwischen 17 und 19 Uhr um fünf Euro ein Glühwein ausgeschenkt. Zehn Künstler haben sofort zugesagt, den Ausschank zu übernehmen und so einer Kärntner Familie zu helfen.

Marco Ventre ist am 6. Dezember beim Benefiz-Punsch in Velden.
Marco Ventre ist am 6. Dezember beim Benefiz-Punsch in Velden.
Thomas Rettl schenkt im Kilt aus.
Thomas Rettl schenkt im Kilt aus.
Otto Retzer hat in Velden Heimvorteil.
Otto Retzer hat in Velden Heimvorteil.

„Den Gesamterlös spenden wir an den gemeinnützigen Verein ,Krone-Leser helfen‘“, sagt Andrea Mayer-Rinner. „Oft hat in Kärnten das Schicksal zugeschlagen, wir wollen zu Weihnachten gerne einer Familie helfen.“

Von Silvio Samoni bis Otto Retzer
Am 22. November macht Musiker Silvio Samoni, die Stimme mit Herz und Gefühl, den Auftakt; am 29. November ist Entertainer Johannes Habich dran. Am 6. Dezember erhält der singende Moderator Marco Ventre Unterstützung von Bürgermeister Ferdinand Vouk und Stefanie Mayer. Thomas Rettl, der schon Sean Connery mit einem Kilt eingekleidet hat, ist mit Buzgi am 13. Dezember dran. Den Abschluss machen am 20. Dezember Otto Retzer, Monika Martin und „Nocki“ Gottfried Würcher.

Tombola mit Spenden
„Wir ziehen auch eine Tombola auf, wobei man ein Ticket für die Burg Finkenstein, ein Konzert nach eigener Wahl oder einen Brunch in Velden gewinnen kann“, sagt Andrea Mayer-Rinner. „Die Lose bezahlt man mit Spenden. Wir hoffen auf einen schönen Advent, der viel Geld für einen guten Zweck einspielt.“

Christian Tragner
Krone Plus Logo
Prozess in Kärnten
Penis abgeschnitten: „Ich wollte ihm Gutes tun!“
Für einen guten Zweck
Benefiz-Punsch mit prominenten Stars in Velden
Deutsche Legende lobt
Draisaitl: „Herbie und VSV auf Augenhöhe mit KAC!“
Wirbel um Stadtchef
„Köfer mischte sich in geheime Wahlhandlung ein“
Krone Plus Logo
Wedding-Planner-Tipps
Hochzeit: „Es muss immer einen Plan B geben“
