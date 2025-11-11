Lugner (FPÖ) rechnet mit WKO-Chef Mahrer ab

Der Wiener FPÖ-Politiker Leo Lugner übte scharfe Kritik an der rot-pinken Stadtregierung. Verantwortlich für die angespannte Finanzlage seien laut ihm vor allem zu hohe Sozialausgaben und eine „Förderpolitik ohne Maß und Ziel“. Auch bei den Lohnsteigerungen in der Wirtschaftskammer fand der FPÖ-Politiker klare Worte. Die Erhöhungen für Spitzenfunktionäre seien ein „Skandal“, während einfache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leer ausgehen würden. Sollte Kammerpräsident Harald Mahrer die umstrittenen Gehaltserhöhungen nicht zurücknehmen, sei er laut Lugner „rücktrittsreif“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.