Lugner (FPÖ) rechnet mit WKO-Chef Mahrer ab

Der Wiener FPÖ-Politiker Leo Lugner übte scharfe Kritik an der rot-pinken Stadtregierung. Verantwortlich für die angespannte Finanzlage seien laut ihm vor allem zu hohe Sozialausgaben und eine „Förderpolitik ohne Maß und Ziel“. Auch bei den Lohnsteigerungen in der Wirtschaftskammer fand der FPÖ-Politiker klare Worte. Die Erhöhungen für Spitzenfunktionäre seien ein „Skandal“, während einfache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leer ausgehen würden. Sollte Kammerpräsident Harald Mahrer die umstrittenen Gehaltserhöhungen nicht zurücknehmen, sei er laut Lugner „rücktrittsreif“.