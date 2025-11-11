Feuer in Haus in Neusiedl fordert sechs Wehren

„Derzeit ist noch nicht Brand aus, aber die erste Phase des Einsatzes ist erledigt“, weiß Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Anton Kandelsdorfer, der ebenfalls vor Ort ist. „Wie viele Leute im Moment hier sind, kann ich noch nicht genau sagen, aber ich schätze auf rund 60 Einsatzkräfte“, so Kandelsdorfer.