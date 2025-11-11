Feuer in Haus in Neusiedl fordert sechs Wehren

Um 12 Uhr 21 ging der Alarm an mehrere Wehren im Bezirk Neusiedl am See. Der Grund: Ein Wohnungsbrand im Bezirksvorort. Derzeit kämpfen die Einsatzkräfte noch gegen die Flammen.
Warum es zum Brand gekommen ist, ist noch nicht klar. Fix ist, dass derzeit sechs Wehren – nämlich jene aus Neusiedl am See, Jois, Frauenkirchen, Bruckneudorf, Parndorf und Weiden am See, mit 18 Fahrzeugen im Einsatz sind.
„Derzeit ist noch nicht Brand aus, aber die erste Phase des Einsatzes ist erledigt“, weiß Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Anton Kandelsdorfer, der ebenfalls vor Ort ist. „Wie viele Leute im Moment hier sind, kann ich noch nicht genau sagen, aber ich schätze auf rund 60 Einsatzkräfte“, so Kandelsdorfer.
Nach ersten Informationen dürfte niemand verletzt sein.
