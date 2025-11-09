Vorteilswelt
Fahndung ohne Erfolg

Mann wollte Fahrrad rauben und bedrohte Besitzer

Tirol
09.11.2025 10:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Wilde Szenen spielten sich am Samstagabend mitten in Innsbruck ab. Ein bislang Unbekannter versuchte einem 33-Jährigen das Fahrrad zu rauben. Der Besitzer des Drahtesels wurde dabei sogar mit dem Umbringen bedroht.

Gegen 20 Uhr versuchte der Mann in der Innsbrucker Museumstraße den 33-Jährigen zunächst mit einem am Boden liegenden Elektrogerät abzulenken. Plötzlich schnappte der Unbekannte nach dem Rad und wollte es dem Einheimischen entreißen.

Bei Rauferei zu Boden gestürzt
„Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 33-Jährige mit dem Fahrrad zu Boden stürzte, sich jedoch aufrichten und schließlich flüchten konnte“, heißt es seitens der Polizei. Im Zuge der Flucht verfolgte der Unbekannte den Radfahrer weiter und bedrohte diesen mit dem Umbringen.

„Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung durch mehrere Streifen, unter Einbeziehung von Kräften der Schnellen Interventionsgruppe, verlief zunächst ergebnislos“, so die Beamten. Die Ermittlungen laufen.

Tirol

