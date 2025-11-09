Tiroler kletterte auf Ampel und wurde festgenommen

Da hat einer wohl zu tief ins Glas geschaut! In Innsbruck wurde in der Nacht auf Sonntag ein 18-jähriger Einheimischer festgenommen, nachdem er versucht hat, auf einen Ampelmast zu klettern.
Kurz nach 22 Uhr konnten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Innsbruck Flughafen im Zuge ihres Streifendienstes im Stadtgebiet von Innsbruck wahrnehmen, wie der junge Mann versuchte, einen Ampelmast zu besteigen. Als sie ihn zur Rede stellen wollte flüchtete er zunächst, setzte diverse Anstandsverletzungen und mehrere Verkehrsverwaltungsübertretungen.
Anzeige auf freiem Fuß
Im Bereich des Hauptbahnhofs war dann aber Endstation. „Unter Anwendung von Körperkraft konnte der 18-Jährige durch eine Polizeistreife angehalten und festgenommen werden“, heißt es seitens der Polizei. Der Österreicher wird schlussendlich auf freien Fuß angezeigt.
