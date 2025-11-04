Champions League
LIVE: Strong Neuer prevents PSG equalizer
FC Bayern could not be stopped by Paris Saint-Germain. The Munich side recorded their 16th win in their 16th competitive match this season in the Champions League with a 2:1 victory at the defending champions.
Bayern, with Konrad Laimer back at right-back, took advantage of a transitional situation at the Prinzenpark to take an early lead through Luis Diaz in the 4th minute. The Colombian completed his brace after 32 minutes, following a blunder by PSG captain Marquinhos.
Bayern's match-winner did not live to see the interval whistle. The striker was shown a straight red after VAR intervention following an excessive tackle on Achraf Hakimi, and the PSG professional was unable to continue. The home side had already had to make an injury-related substitution beforehand: Ousmane Dembele, who had been troubled by thigh problems before the game, went off after just over 20 minutes.
Bayern were increasingly challenged in defense after the break. Manuel Neuer was first on hand to save from Vitinha before substitute Joao Neves acrobatically volleyed home the equalizer (74'). The Portuguese almost equalized minutes later with a header. Laimer and Co. saved the result against an onrushing defending champions. It was PSG's first defeat in the current competition.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
