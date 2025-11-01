Vorteilswelt
Schock für Seniorin

Nach Leistungsverlust ging Auto in Flammen auf

Tirol
01.11.2025 16:45
Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus (Symbolbild).

Feueralarm in Osttirol: Das Auto einer 62-jährigen Einheimischen ging in Flammen auf, nachdem es zuvor an Leistung verloren hatte. Die Frau blieb unverletzt. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Am Auto entstand jedoch Totalschaden.

Zu dem Zwischenfall war es bereits am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, im Gemeindegebiet von Heinfels gekommen. Die 62-jährige Einheimische war mit ihrem Auto auf der Villgratentalstraße (L273) unterwegs, als der Wagen „nach der Bewältigung einer Anhöhe“ plötzlich an Leistung verlor.

Plötzlich dichter Rauch
Die Frau fuhr im Ortsteil Panzendorf in eine Ausweiche und hielt dort ihren Pkw an. „Nach kurzer Zeit kam es zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Motorraum“, heißt es vonseiten der Polizei.

„Am Pkw entstand Totalschaden“
Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr rückte mit 20 Kräften an und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. „Am Pkw entstand Totalschaden, da der Motorraum vollständig ausbrannte“, so die Ermittler. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Ermittlungen laufen.

Hubert Rauth
