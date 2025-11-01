Vorteilswelt
Opfer (22) im Spital

Blutige Halloween-Party: Attacke mit Bierflasche

Tirol
01.11.2025 06:52
In Reutte kam es auf einer Veranstaltung zur Attacke (Symbolbild).
In Reutte kam es auf einer Veranstaltung zur Attacke (Symbolbild).(Bild: Jag_cz - stock.adobe.com)

Landauf, landab fanden in der Nacht auf Samstag gruselige Halloween-Veranstaltungen und Partys statt: In Reutte in Tirol kam es im Zuge einer solchen zu einer blutigen Attacke. Einem 22-Jährigen wurde bei einem Streit eine Bierflasche über den Kopf gezogen. Der Verletzte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Geister, Zombies, Hexen und Co. – in der Halloween-Nacht geht es in der Regel vielerorts alles andere als gesittet zu. Der Spaß steht freilich im Vordergrund. Leider gibt es aber auch immer wieder welche, die gehörig über das Ziel hinausschießen.

Auseinandersetzung eskalierte
So etwa in Reutte in Tirol: Im Rahmen einer Halloween-Veranstaltung kam es am späten Freitagabend, gegen 23 Uhr, zu einer wilden Auseinandersetzung zwischen drei Gästen. Ein zunächst verbaler Streit lief völlig aus dem Ruder. 

Zitat Icon

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.

Die Polizei

Ein 38-jähriger Einheimischer soll sich eine Bierflasche geschnappt und diese einem deutschen Kontrahenten (22) über den Kopf gezogen haben. Der junge Mann erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert, so die Polizei.

Der Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
