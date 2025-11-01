Blutige Halloween-Party: Attacke mit Bierflasche

Landauf, landab fanden in der Nacht auf Samstag gruselige Halloween-Veranstaltungen und Partys statt: In Reutte in Tirol kam es im Zuge einer solchen zu einer blutigen Attacke. Einem 22-Jährigen wurde bei einem Streit eine Bierflasche über den Kopf gezogen. Der Verletzte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Geister, Zombies, Hexen und Co. – in der Halloween-Nacht geht es in der Regel vielerorts alles andere als gesittet zu. Der Spaß steht freilich im Vordergrund. Leider gibt es aber auch immer wieder welche, die gehörig über das Ziel hinausschießen.
Auseinandersetzung eskalierte
So etwa in Reutte in Tirol: Im Rahmen einer Halloween-Veranstaltung kam es am späten Freitagabend, gegen 23 Uhr, zu einer wilden Auseinandersetzung zwischen drei Gästen. Ein zunächst verbaler Streit lief völlig aus dem Ruder.
Die Polizei
Ein 38-jähriger Einheimischer soll sich eine Bierflasche geschnappt und diese einem deutschen Kontrahenten (22) über den Kopf gezogen haben. Der junge Mann erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert, so die Polizei.
Der Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen.
