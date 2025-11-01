Blutige Halloween-Party: Attacke mit Bierflasche

Landauf, landab fanden in der Nacht auf Samstag gruselige Halloween-Veranstaltungen und Partys statt: In Reutte in Tirol kam es im Zuge einer solchen zu einer blutigen Attacke. Einem 22-Jährigen wurde bei einem Streit eine Bierflasche über den Kopf gezogen. Der Verletzte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.