„Halloween-Streiche sind keine Kavaliersdelikte!“

Die Exekutive kündigt an, zu Halloween verstärkt im Einsatz zu sein und Halloween-Partys im Auge behalten zu wollen. Die Polizei appelliert auch an Eltern, ihre Kinder über Konsequenzen von Streichen aufzuklären.
„Halloween wird besonders von Jugendlichen gefeiert und führt jedes Jahr zu Vorfällen, bei denen unbedachte Handlungen teilweise erheblichen Schaden anrichten“, so die Polizei. Weil nicht jeder „harmlose“ Streich im Rahmen der Gesetze bleibe, appelliert die Polizei an Eltern, ihre Kinder über die strafrechtlichen Konsequenzen aufzuklären.
Aktionen wie das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern und Autos, das Zerstören von Briefkästen oder Mülltonnen, Diebstahl und das Bedrohen von Personen stellen ernsthafte Straftaten dar und werden zur Anzeige gebracht.
Verstärkte Polizeipräsenz
Die Polizei wird auch in Tirol zu Halloween verstärkt präsent sein und bei Verstößen – insbesondere im Bereich des Pyrotechnikgesetztes – konsequent einschreiten. „Aktionen wie das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern und Autos, das Zerstören von Briefkästen oder Mülltonnen, Diebstahl und das Bedrohen von Personen stellen ernsthafte Straftaten dar und werden konsequent zur Anzeige gebracht“, heißt es.
Die Tiroler Polizei wird in der Halloween-Nacht ihre Regeldienstkräfte aufstocken, öffentliche Verkehrsmittel sowie Hotspots verstärkt bestreifen und angemeldete Halloween Partys entsprechend überwachen.
