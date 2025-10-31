Vorteilswelt
Polizei warnt Vandalen

„Halloween-Streiche sind keine Kavaliersdelikte!“

Tirol
31.10.2025 11:31
(Bild: Copyright: George Dolgikh)

Die Exekutive kündigt an, zu Halloween verstärkt im Einsatz zu sein und Halloween-Partys im Auge behalten zu wollen. Die Polizei appelliert auch an Eltern, ihre Kinder über Konsequenzen von Streichen aufzuklären.

„Halloween wird besonders von Jugendlichen gefeiert und führt jedes Jahr zu Vorfällen, bei denen unbedachte Handlungen teilweise erheblichen Schaden anrichten“, so die Polizei. Weil nicht jeder „harmlose“ Streich im Rahmen der Gesetze bleibe, appelliert die Polizei an Eltern, ihre Kinder über die strafrechtlichen Konsequenzen aufzuklären.

Aktionen wie das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern und Autos, das Zerstören von Briefkästen oder Mülltonnen, Diebstahl und das Bedrohen von Personen stellen ernsthafte Straftaten dar und werden zur Anzeige gebracht.

Verstärkte Polizeipräsenz
Die Polizei wird auch in Tirol zu Halloween verstärkt präsent sein und bei Verstößen – insbesondere im Bereich des Pyrotechnikgesetztes – konsequent einschreiten. „Aktionen wie das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern und Autos, das Zerstören von Briefkästen oder Mülltonnen, Diebstahl und das Bedrohen von Personen stellen ernsthafte Straftaten dar und werden konsequent zur Anzeige gebracht“, heißt es.

Lesen Sie auch:
Angst haben macht keinen Spaß. Außer, wenn wir uns bewusst ein wenig fürchten wollen.
Warum wir Grusel mögen
Die Freude am Fürchten und sich schocken lassen
31.10.2025
50 Euro pro Person
Gruselfest bringt Tiroler Handel Millionenumsatz
30.10.2025

Die Tiroler Polizei wird in der Halloween-Nacht ihre Regeldienstkräfte aufstocken, öffentliche Verkehrsmittel sowie Hotspots verstärkt bestreifen und angemeldete Halloween Partys entsprechend überwachen.

