„Halloween-Streiche sind keine Kavaliersdelikte!“

Verstärkte Polizeipräsenz

Die Polizei wird auch in Tirol zu Halloween verstärkt präsent sein und bei Verstößen – insbesondere im Bereich des Pyrotechnikgesetztes – konsequent einschreiten. „Aktionen wie das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern und Autos, das Zerstören von Briefkästen oder Mülltonnen, Diebstahl und das Bedrohen von Personen stellen ernsthafte Straftaten dar und werden konsequent zur Anzeige gebracht“, heißt es.