Tiroler Grüne sehen riesiges Einspar-Potenzial

„Wir sehen, dass die Budgetsituation schwierig ist, aber noch schwieriger ist die Lage der Menschen und der Institutionen im Land. Genau deshalb braucht es jetzt einen klaren Kompass: Wir müssen auf Menschen bauen, nicht auf Beton“, kommentierten die Grünen die Budgetverhandlungen auf Landesebene. Mit konkreten Vorschlägen auf zwei DIN-A4-Seiten wolle man der Landesregierung helfen, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Ob diese jedoch das Papier liest bzw. beherzigt, darf bezweifelt werden.