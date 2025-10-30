Vorteilswelt
74-Jähriger erwischt

„Lkw-Opa“ mit Fake-Schein und fremder Fahrerkarte

Tirol
30.10.2025 15:20
Bei der Kontrollstelle Kundl wurde der Italiener aus dem Verkehr gezogen (Archivbild).
Bei der Kontrollstelle Kundl wurde der Italiener aus dem Verkehr gezogen (Archivbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Zeit ist Geld: Ein Motto, das vor allem auch in der internationalen Frächterszene verbreitet ist! Es wird getrickst und manipuliert – die Polizei reagiert mit strengeren Kontrollen. Bei einem italienischen Lkw-Fahrer (74), der bei der Kontrollstelle Kundl an der A12 in Tirol aus dem Verkehr gezogen wurde, dürften die Beamten aber nicht schlecht gestaunt haben.

Autobahnkontrollstelle Kundl, Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr: Lkw wurden für Routinekontrollen ausgeleitet. So auch der Lastwagen, mit dem der 74-jährige Italiener unterwegs war. Noch bevor er endgültig angehalten wurde, dürfte der „Brummi-Opa“ ordentlich ins Schwitzen gekommen sein.

Sein vorgezeigter Führerschein stellte sich als Totalfälschung heraus.

Die Ermittler

Er wusste wohl, was ihm gleich blühen wird. „Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung für die erforderliche Fahrzeugklasse ist und sein vorgezeigter Führerschein stellte sich als Totalfälschung heraus“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Fremde Fahrerkarte gesteckt
Doch damit nicht genug: Außerdem war im Führerhaus zum Zeitpunkt der Anhaltung eine fremde Fahrerkarte gesteckt. „Gegen den 74-Jährigen wird wegen Verdachts der Urkundenfälschung und Datenfälschung sowie wegen mehrerer Verwaltungsdelikte Anzeige erstattet“, so die Ermittler weiter.

Der 63-jährige Beifahrer sei ebenfalls angezeigt worden – unter anderem wegen Verdachts der Datenfälschung als Beitragstäter. Nach der Einvernahme und Einhebung einer Sicherheitsleistung konnten die beiden Italiener ihre Fahrt fortsetzen. Fahren musste allerdings der 63-Jährige, der einen entsprechenden echten Führerschein besitzt.

Tirol

