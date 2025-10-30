„Lkw-Opa“ mit Fake-Schein und fremder Fahrerkarte

Zeit ist Geld: Ein Motto, das vor allem auch in der internationalen Frächterszene verbreitet ist! Es wird getrickst und manipuliert – die Polizei reagiert mit strengeren Kontrollen. Bei einem italienischen Lkw-Fahrer (74), der bei der Kontrollstelle Kundl an der A12 in Tirol aus dem Verkehr gezogen wurde, dürften die Beamten aber nicht schlecht gestaunt haben.