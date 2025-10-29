Kara scores a golden goal against SKN
ÖFB Cup: Rapid lackluster, but in the quarter-finals
Rapid advanced to the quarter-finals of the ÖFB Cup on Wednesday evening with a lot of effort and without brilliance: Thanks to a goal from Ercan Kara in the 31st minute, the Bundesliga club narrowly won 1-0 at second division leaders SKN St. Pölten.
St. Pölten also more than held their own with Rapid at first. The second division leaders even had the better chances, but it was the Hütteldorfer who took the lead. Nikolaus Wurmbrand found the head of Ercan Kara at the second bar (31').
Rapid saves lead over time
In front of a sold-out crowd (8076), SKN pressed vehemently at times in the second period to make it 1:1. Sondre Sogen headed a great chance to equalize after an extended corner on the hour mark over the crossbar. However, Rapid managed to keep the underdogs away from their own goal and celebrated their second competitive win in a row ahead of their clash with Sturm on Sunday.
Final score:
SKN St. Pölten - SK Rapid 0:1 (0:1)
Goal: Kara (31.)
