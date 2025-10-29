ÖFB Cup: Rapid lackluster, but in the quarter-finals

Rapid saves lead over time

In front of a sold-out crowd (8076), SKN pressed vehemently at times in the second period to make it 1:1. Sondre Sogen headed a great chance to equalize after an extended corner on the hour mark over the crossbar. However, Rapid managed to keep the underdogs away from their own goal and celebrated their second competitive win in a row ahead of their clash with Sturm on Sunday.