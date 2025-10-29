Größter Swingerclub Europas: Sex im Hubschrauber

Diskret, neugierig und oft missverstanden – Swingerclubs faszinieren und polarisieren zugleich. Was für die einen ein Tabuthema ist, ist für andere ein Ort der Freiheit, Offenheit und Abenteuerlust. Doch was passiert wirklich hinter den Türen dieser geheimnisvollen Clubs? Krone.tv-Moderatorin Tanja Pfaffeneder wollte sich selbst ein Bild machen und reiste nach Seisenegg in Niederösterreich, wo der größte Swingerclub Europas geöffnet hat.