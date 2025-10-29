Vorteilswelt
Bei Amstetten (NÖ)

Größter Swingerclub Europas: Sex im Hubschrauber

Österreich
29.10.2025 18:02

In der idyllischen Gemeinde Seisenegg bei Amstetten (NÖ) verbirgt sich ein außergewöhnlicher Ort: die „Erlebnissauna Caribik“, die laut Eigenangabe alles andere als ein gewöhnlicher Swingerclub ist. Hier erleben Gäste die „fantasievollste Erotikwelt Europas“ auf rund 4.000 m² Fläche – krone.tv hat sich umgesehen. 

Diskret, neugierig und oft missverstanden – Swingerclubs faszinieren und polarisieren zugleich. Was für die einen ein Tabuthema ist, ist für andere ein Ort der Freiheit, Offenheit und Abenteuerlust. Doch was passiert wirklich hinter den Türen dieser geheimnisvollen Clubs? Krone.tv-Moderatorin Tanja Pfaffeneder wollte sich selbst ein Bild machen und reiste nach Seisenegg in Niederösterreich, wo der größte Swingerclub Europas geöffnet hat.

„Richard Lugner hätte das gefallen“
Schon bei der Ankunft sticht sie uns ins Auge – eine weiße Limousine, die vielen bekannt vorkommt. Mit dieser Limousine fuhr Richard Lugner jedes Jahr mit seinen Stargästen zum Wiener-Opernball. „Den Richard Lugner hätte das gefallen, bei hübschen Frauen war er immer zu haben“, schmunzelt sein ehemaliger Chauffeur Roland Granzer. 

„Star 7 Limousinen“-Chef Roland Granzer, Aurora Mystique und „Caribik Sauna“-Boss Peter ...
„Star 7 Limousinen“-Chef Roland Granzer, Aurora Mystique und „Caribik Sauna“-Boss Peter Frimberger(Bild: krone.tv)
Themenabende und Events im Swingerclub
Themenabende und Events im Swingerclub(Bild: krone.tv)

Im Hubschrauber der Lust
Vom originalen russischen Kampfhubschrauber über eine Straßenbahn bis zur „strengen Kammer“ – das Spielzimmer-Repertoire lässt fast keine Fantasie offen. „Der Hubschrauber wird ca. 20 Jahre im Einsatz gewesen sein und war sicher auf mehreren heiklen Missionen, seit einiger Zeit auch bei uns“, erzählt „Caribik-Sauna“- Boss Peter Frimberger. 

Tanja Pfaffeneder an Bord des „Friedensmissions-Hubschraubers“
Tanja Pfaffeneder an Bord des „Friedensmissions-Hubschraubers“(Bild: krone.tv)

Alles kann, nichts muss
Das Motto vieler Swingerclubs lautet: „Alles kann, nichts muss.“ Paare und Singles treffen sich dort, um in einem besonderen Ambiente Fantasien auszuleben oder einfach neue Menschen kennenzulernen. Dabei geht es nicht zwingend um Sex mit anderen. Viele Besucher genießen schlicht die Atmosphäre, die Offenheit und den Reiz des Ungewöhnlichen.

Zitat Icon

„Ein Nein ist ein Nein! Hier ist Respekt ganz wichtig!“

„Erlebnissauna Caribik“-Eigentümer Peter Frimberger

Respekt ist das oberste Gebot
Entgegen vieler Klischees herrscht in Swingerclubs ein klarer Verhaltenskodex: Ein Nein ist ein Nein, und Grenzen werden respektiert. Hygiene und Sicherheit stehen an oberster Stelle, ebenso wie gegenseitiger Respekt. Wer Regeln missachtet, wird des Hauses verwiesen. „Man kann auch als Frau nicht sicherer und geschüzter weggehen wie hier. Die Swingerszene ist sehr respektvoll“, ist sich „Swinger“ Klaus sicher. 

„Swingerclub-Freak“- Klaus
„Swingerclub-Freak“- Klaus(Bild: krone.tv)

Mehr Normalität als man denkt
Ob aus Neugier, Leidenschaft oder einfach, um die Beziehung zu beleben – Swingerclubs haben sich längst vom verruchten Image befreit. Sie sind Orte, an denen Erwachsene bewusst und respektvoll mit Lust umgehen. Und wer einmal dort war, sagt oft: Es war ganz anders, als man denkt.

Porträt von Tanja Pfaffeneder
Tanja Pfaffeneder
krone.tv

Top-3

