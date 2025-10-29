Klagenfurt verschiebt Projekt, kauft Radargeräte

Der Klagenfurter Stadtsenat forciert Radarstrafen, verschiebt dafür aber das Ostspangenprojekt. Und: Mit dem Glühwein-Opening am 6. November beginnt Weihnachtssaison.
Eigentlich hätte beim gestrigen Stadtsenat die Ostspange besprochen werden sollen, die bei der Autobahnabfahrt Ost errichtet werden soll. Der Antrag wurde jedoch noch vor der Besprechung mit dem Land zurückgezogen.
30 Millionen soll sie kosten – 75 Prozent der Ausgaben übernimmt das Land. Der Lkw-Verkehr beim Amazon-Standort braucht dringend eine Lösung. Dennoch soll das Projekt verkleinert werden, weil das Verkehrsaufkommen laut Politik sinke. Der Ausbau war ursprünglich vierspurig geplant gewesen.
Die Stadt kauft aber drei neue Radargeräte. Mit dieser Maßnahme soll Rasern der Kampf angesagt werden. 2024 beliefen sich die Einnahmen der Stadt aus Verkehrsstrafen auf rund 1,4 Millionen Euro.
Glühwein-Opening: Termin ist fix!
Am 6. November steigt das große Glühwein-Opening am Alten Platz. Der Christkindlmarkt am Neuen Platz beginnt am 15. November. Im Lendhafen lockt an den vier Advent-Wochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag das Hafenknistern die Besucher.
Fix verkauft von der Stadt wird die BV-Galerie in der Feldkirchner Straße. Die Hermann Gmeiner-Straße wird nach den Missbrauchsvorwürfen gegen die SOS-Kinderdorfgründer, wie berichtet, umbenannt.
